Bé trai 10 tuổi châm lửa đốt gian hàng giấy vệ sinh trong siêu thị

Camera giám sát bên trong một siêu thị tại thành phố Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi lại khoảnh khắc một bé trai đã châm lửa đốt gian hàng giấy vệ sinh và bỏ đi.
