Video
video cùng chuyên mục

Bé gái khiến dân mạng thán phục với khả năng nhào lộn tài tình

Mặc dù mới 4 tuổi, bé gái sống tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), đã khiến cư dân mạng phải thán phục với khả năng nhào lộn không thua kém gì những người trưởng thành.
Đọc thêm : Clip "bếp gas mini phát nổ như bom ngay giữa bàn ăn" nổi bật tuần qua