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Bé gái gặp nạn vì sự cẩu thả của người lớn

Bé gái tinh nghịch trèo lên xe đạp điện và vặn tay ga, mà không hay biết động cơ vẫn đang bật. Hậu quả, chiếc xe lao vọt đi khiến cả bé gái lẫn chiếc xe đều bị ngã.
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