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Bé gái gặp nạn vì sang đường như chỗ không người

Bé gái đi xe đạp sang đường mà không quan sát, bị một người đi xe máy từ phía sau lao đến tông ngã.
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