Video
video cùng chuyên mục

Bể cá trong nhà hàng hải sản vỡ tung, hàng chục con cá bơi khắp phòng ăn

Bể cá trong một nhà hàng hải sản ở Trung Quốc bất ngờ vỡ tung khiến hàng chục con cá còn sống thoát ra, bơi lội khắp phòng ăn.
Đọc thêm : Bể cá khổng lồ vỡ tung, nhà hàng ngập nước và đàn cá sống bơi khắp sàn