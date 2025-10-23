Bể cá khổng lồ vỡ tung, nhà hàng ngập nước và đàn cá sống bơi khắp sàn

Sự việc xảy ra vào ngày 15/10 tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Trong lúc thực khách đang dùng bữa, một bể cá khổng lồ vừa lắp đặt, bất ngờ bị vỡ tung.

Bể cá trong nhà hàng hải sản vỡ tung, hàng chục con cá bơi khắp phòng ăn (Nguồn video: NY Post).

Sự cố khiến lượng nước lớn ồ ạt tràn xuống khắp phòng ăn kéo theo đàn cá sống bơi lội khắp nơi. Trong video được camera giám sát ghi lại, nhiều con cá vẫn bơi lội trên sàn trong khi thực khách hoảng hốt kêu la còn nhân viên tìm cách ứng phó.

Video hiện thu hút hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người hài hước nói vui rằng đây là dịch vụ nhanh nhất trong ngành ẩm thực. Thậm chí, có người nói đùa rằng, nguyên liệu ở nhà hàng tươi sống tới mức tự bơi tới bàn ăn để khách thưởng thức.

Nước tràn xuống khắp sàn nhà và đàn cá sống bơi lội tới bàn ăn (Ảnh cắt từ video).

Hiện chủ nhà hàng chưa ước tính mức độ thiệt hại cụ thể. Tuy nhiên vì sự cố bất ngờ, chủ quán quyết định sẽ miễn phí bữa ăn cho toàn bộ thực khách có mặt tại thời điểm đó như một lời xin lỗi. Hành động kịp thời của chủ quán cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ dư luận nước này.