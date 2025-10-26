Video
video cùng chuyên mục

Bầy sư tử giật mình hốt hoảng khi nghe thấy tiếng sấm

Sư tử luôn gắn liền với hình ảnh oai nghiêm và mạnh mẽ của vị vua trên thảo nguyên. Tuy nhiên, chúng vẫn trở nên nhút nhát và hoảng sợ khi bất ngờ nghe thấy tiếng sấm.
