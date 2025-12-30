Video
Bầy sư tử bỏ chạy tán loạn khi thấy voi xuất hiện

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy một bầy sư tử đang nằm thư giãn giữa đồng cỏ thì bất ngờ chạm trán một con voi đơn độc.
