Video
video cùng chuyên mục

Bầy lợn rừng con thích thú chơi đùa, tắm trong bùn

Những chú lợn rừng con đang đón chào một ngày mới bằng cách chơi đùa và vùi mình trong vũng bùn.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh khó tin khi sư tử tiếp cận