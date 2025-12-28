Video
video cùng chuyên mục

Bầy khỉ tò mò, khám phá chiếc smartphone du khách đánh rơi

Một du khách khi ghé thăm vườn thú tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã vô tình làm rơi chiếc smartphone vào bên trong chuồng khỉ.
