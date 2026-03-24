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Bảy hộ dân tại Cao Bằng sắp được dọn về nhà mới trước mùa mưa

Nhà Nhân ái tặng 7 hộ dân bị sập nhà do bão lũ tại xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng đang được khẩn trương thi công để có thể hoàn thành trước mùa mưa.
Đọc thêm : Khẩn trương hoàn thành 7 nhà Nhân ái tại Cao Bằng trước mùa mưa