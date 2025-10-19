Video
Bầu không khí trước giờ bốc thăm môn bóng đá SEA Games

Lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 33 bị dời lịch sang 12h hôm nay (19/10). U22 Việt Nam có khả năng tái ngộ với Malaysia ở giải đấu này.
