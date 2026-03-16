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Bầu cử ở tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc

(Dân trí) - Cà Mau có số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,94%, trong đó có 47/64 xã, phường đạt 100%.
Đọc thêm : Có điểm bầu cử ở Cà Mau 10h ngày 15/3 đã hoàn thành việc bỏ phiếu