Có điểm bầu cử ở Cà Mau 10h ngày 15/3 đã hoàn thành việc bỏ phiếu

Ngày 16/3, tại cuộc họp báo sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau thông tin, toàn tỉnh có 1.604 tổ bầu cử được bố trí tại 64 xã, phường (có 2 cụm đảo bỏ phiếu ngày 13/3).

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết không khí ngày bầu cử 15/3 trên địa bàn diễn ra sôi nổi, tưng bừng, nhân dân phấn khởi, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền, trách nhiệm cao của mình, góp phần xây dựng quê hương đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cà Mau họp báo thông tin nhanh sau ngày bầu cử (Ảnh: CTV).

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, trong ngày bầu cử, cơ bản hệ thống giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Mặc dù ở một số địa bàn vẫn còn tuyến đường nhỏ, có thể gây khó khăn cho việc đi lại của một bộ phận cử tri, nhất là người cao tuổi nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến việc tổ chức và tham gia bầu cử của cử tri.

Theo ông Hồ Trung Việt, qua ghi nhận chung cho thấy, tất cả các cán bộ được phân công trách nhiệm đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Có một số trường hợp cử tri không đi được, tổ bầu cử chủ động mang thùng phiếu lưu động tận nơi để cử tri thực hiện quyền công dân.

“Tỉnh đánh giá cao đội ngũ cơ sở đã có một ngày làm việc hết mình vì thắng lợi chung”, ông Việt nói.

Bầu cử ở tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc (Video: Huỳnh Hải).

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau thông tin, đến 21h ngày 15/3, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã hoàn thành việc bỏ phiếu theo quy định. Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,94%, trong đó có 47/64 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

"Có một số điểm mới khoảng 10h cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu", Ủy ban bầu cử tỉnh cho hay.

Đánh giá về kết quả một số đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% và hoàn thành sớm, ông Hồ Trung Việt cho biết, trước bầu cử, các địa phương "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tập trung rà soát danh sách từng cử tri, cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền, tạo tinh thần tích cực để người dân đi bỏ phiếu.

Với một số nơi hoàn thành muộn hoặc chưa đạt 100%, theo ông Việt, do điều kiện khách quan như ở vùng ven biển, ven rừng dân cư phân tán, bà con đi làm nên có sự biến động khá lớn gần như bất khả kháng nhưng số này không nhiều.

Do địa bàn sông nước, cử tri xã Đất Mũi (Cà Mau) đi xuồng đến điểm bỏ phiếu (Ảnh: CTV).

"Ủy ban bầu cử tỉnh tin tưởng rằng cử tri đã phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân", Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.