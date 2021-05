Bắt xe khách biển số Lào vận chuyển 10 bức tượng nghi làm bằng ngà voi

Vào khoảng 11h45 ngày 23/11, trên Quốc lộ 1A đoạn qua Đại học Vinh (Tp Vinh, Nghệ An), Đội cảnh sát trật tự - Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hành chính xe ô tô khách mang biển số UF- 3555 hành trình từ Viêng Chăn (Lào) đến Hà Nội. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 10 bức tượng nghi được làm bằng ngà voi với tổng trọng lượng 9kg. Toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.