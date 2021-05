Bắt lô súng đồ chơi không rõ nguồn gốc

Khoảng 10h sáng ngày 14/9, Đội đặc doanh Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an Nghệ An phát hiện và thu giữ hơn 2.000 súng, đao, kiếm, gậy nhựa tại ki ốt Hiên Thái do Nguyễn Thị Phương (SN 1982, trú tại phường Vinh Tân, Tp Vinh, Nghệ An) làm chủ. Toàn bộ số hàng hóa kể trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Trong lô hàng hóa này có hơn 1.000 khẩu súng bắn bi, bắn đạn nhựa có khả năng gây sát thương cao.