Bật khóc vì cậu bé hát My heart will go on

(Dân trí) - Vũ Song Vũ, cậu bé 13 người Hải Phòng đã khiến BGK cuộc thi Vietnam’s Got Tatent bật khóc khi thể hiện rất thành công ca khúc từng làm nên tên tuổi của Diva người Canada Celine Dion, ca khúc My heart will go on.