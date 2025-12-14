Video
video cùng chuyên mục

Bật cười với phản ứng hài hước của các loài động vật khi nghe tiếng sấm

Đoạn video tổng hợp những phản ứng của các loài động vật khi nghe thấy tiếng sấm khiến nhiều người xem không thể nhịn cười.
