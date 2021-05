Bắt 3 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh Tây Nguyên

Chiều ngày 27/2, tổ công tác Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Nghệ An) đã di lí 3 đối tượng truy nã từ Tây Nguyên về trụ sở. Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an các tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc và Gia Lai bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã: Tăng Đình Sơn (SN 1993, trú tại xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bị Công an huyện Đô Lương truy nã về tội đánh bạc; Ngô Văn Thuận (SN 1994, trú tại xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) bị Công an thị xã Cửa Lò truy nã về tội cướp giật tài sản và Hoàng Thị Đào (SN 1965, trú tại phường Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An) bị Công an thành phố Vinh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.