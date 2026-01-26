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Bão tuyết lịch sử ở Mỹ, hơn 10.000 chuyến bay bị hủy

Hơn 10.000 chuyến bay bị hủy và hàng trăm nghìn người phải sống trong cảnh mất điện do bão tuyết lịch sử ở Mỹ.
Đọc thêm : Bão tuyết lịch sử ở Mỹ, hơn 10.000 chuyến bay bị hủy