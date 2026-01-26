Hơn 850.000 khách hàng sử dụng điện tại Mỹ, trải dài đến tận New Mexico ở phía tây, đã bị mất điện và hơn 10.000 chuyến bay bị hủy vào ngày 25/1 trong một trận bão tuyết dữ dội làm tê liệt các bang phía đông và phía nam.

Ít nhất 290.000 người ở Tennessee và hơn 100.000 người ở mỗi bang Mississippi, Texas và Louisiana sống trong cảnh mất điện. Các bang khác bị ảnh hưởng bao gồm Kentucky, Georgia, Virginia và Alabama.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 10.200 chuyến bay nội địa Mỹ dự kiến ​​khởi hành vào ngày 25/1 đã bị hủy. Trước đó, hơn 4.000 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 24/1.

Sân bay Quốc gia Ronald Reagan ở Washington DC thông báo các hãng hàng không đã hủy tất cả các chuyến bay tại sân bay này vào ngày 25/1. Hãng hàng không Delta Air Lines dự định sẽ cắt giảm hoạt động tùy thuộc điều kiện thời tiết.

Dự báo mới nhất của Cơ quan Dự báo Thời tiết Mỹ từ ngày 25/1 đến sáng 26/1 cho thấy tuyết rơi dày đặc từ thung lũng Ohio đến vùng Đông Bắc. Phần lớn khu vực Đông Nam và một số vùng thuộc Trung Đại Tây Dương dự kiến ​​sẽ có mưa và mưa đá.

Các nhà dự báo thời tiết dự đoán "nhiệt độ cực lạnh và gió lạnh nguy hiểm" từ vùng đồng bằng phía Nam đến vùng Đông Bắc sau cơn bão, gây ra "những ảnh hưởng nguy hiểm kéo dài đối với việc đi lại và cơ sở hạ tầng".

Tổng thống Donald Trump hôm 24/1 đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang về thiên tai tại các bang South Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và West Virginia, gọi các cơn bão này là "lịch sử".

Bão tuyết lịch sử ở Mỹ, hơn 10.000 chuyến bay bị hủy (Nguồn: AP)

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với tất cả các bang nằm trong đường đi của cơn bão này. Hãy giữ an toàn và giữ ấm", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Bộ An ninh Nội địa cho biết 17 bang và Đặc khu Columbia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã cảnh báo người dân Mỹ nên có những biện pháp phòng ngừa.

"Trời sẽ rất lạnh. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích mọi người tích trữ nhiên liệu, tích trữ thực phẩm, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này", bà Noem nói.

Bộ Năng lượng Mỹ đã ban hành lệnh khẩn cấp cho phép triển khai các nguồn phát điện dự phòng tại các trung tâm dữ liệu và các cơ sở lớn khác, nhằm mục đích hạn chế tình trạng mất điện trên toàn bang Texas.

Các nhà điều hành lưới điện Mỹ đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa để tránh tình trạng mất điện luân phiên.

Ảnh: Reuters