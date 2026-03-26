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Báo tuyết được giải cứu giữa sa mạc khô cằn

Báo tuyết, loài động vật được tìm thấy trên những ngọn núi phủ tuyết lạnh giá, đã được phát hiện kiệt sức giữa sa mạc khô cằn tại Trung Quốc.
Đọc thêm : Hy hữu: Báo tuyết được giải cứu giữa sa mạc khô cằn