Con báo tuyết được tìm thấy trên sa mạc trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng do mất nước (Ảnh cắt từ clip).

Các du khách khi đang đi tham quan vùng sa mạc tại thành phố Turpan (Tân Cương, Trung Quốc) đã rất kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của một con báo tuyết, loài động vật sinh sống tại những khu vực lạnh giá trên núi cao.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng được thông báo về sự xuất hiện của con vật. Lực lượng cảnh sát và kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường để khống chế con vật.

Con báo tuyết được xác định là một cá thể cái trưởng thành, ở tình trạng suy kiệt do mất nước. Không rõ vì sao con báo tuyết này lại xuất hiện giữa sa mạc khô cằn như vậy.

Các chuyên gia về động vật dự đoán nhiều khả năng con báo tuyết này sinh sống tại dãy núi Thiên Sơn gần đó và mải mê đuổi theo con mồi đến mức đi lạc vào sa mạc và không thể tìm được đường trở về núi.

Con báo được chuyển đến chăm sóc tại một trung tâm cứu hộ động vật trước khi trả về tự nhiên.

Hy hữu: báo tuyết được giải cứu giữa sa mạc khô cằn (Video: CTGN).

Báo tuyết (tên khoa học Panthera uncia) là một trong những loài mèo lớn bí ẩn và đẹp nhất thế giới. Chúng sống trên các dãy núi hiểm trở ở khu vực Trung Á, có độ cao từ 500 đến 1.800m. Vào mùa hè, loài báo này có thể di chuyển đến vùng núi cao 5.800m để tránh nóng.

Đây là loài báo nổi tiếng vì bộ lông đẹp, dày, màu xám nhạt với các đốm hoa thị sẫm màu, bụng trắng; thân dài khoảng 2,1m; cân nặng từ 25 đến 55kg. Bộ lông dày giúp báo tuyết chống chọi được với khí hậu khắc nghiệt trên núi cao, đồng thời ngụy trang tốt hơn để săn mồi.

Báo tuyết sở hữu chiếc đuôi lớn, vừa giúp giữ thăng bằng khi leo trèo trên vách đá, vừa như một chiếc khăn choàng để quấn quanh cơ thể khi ngủ.

Báo tuyết là loài sống đơn độc và ẩn dật, có phạm vi di chuyển rất rộng, có thể lên đến 1.000 km vuông. Chúng thường săn mồi vào ban đêm và lúc chạng vạng, với thức ăn chính là dê núi, cừu hoang, sóc đất marmot… khi con mồi khan hiếm, báo tuyết có thể tiếp cận và ăn thịt gia súc của con người tại những khu vực chúng sinh sống.

Báo tuyết là một trong những loài mèo lớn bí ẩn và đẹp nhất thế giới (Ảnh: Britania).

Dù có bề ngoài hung dữ, báo tuyết lại không được xem là nguy hiểm với con người. Chúng thường tìm cách chạy trốn khi đối mặt với con người thay vì chủ động tấn công.

Báo tuyết có thời gian mang thai khoảng 93 ngày, mỗi lứa sinh được từ 2 đến 4 con non. Báo tuyết cái sinh và chăm sóc con non một mình. Con non sống trong hang, phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ trong khoảng 18 tháng trước khi bắt đầu cuộc sống tự lập.

Báo tuyết có phạm vi phân bố rất rộng, lên đến hơn 2 triệu km vuông, do vậy các nhà khoa học rất khó xác định số lượng quần thể của loài này.

Từ năm 1986 đến 2017, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp báo tuyết vào nhóm “nguy cấp”, có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Sau khi rà soát, đến năm 2018, các nhà khoa học xác định hiện có khoảng hơn 6.000 cá thể báo tuyết còn sinh sống ngoài tự nhiên, một số lượng khiêm tốn so với phạm vi phân bố rộng của loài này. Dù vậy, IUCN vẫn đưa báo tuyết ra khỏi nhóm “nguy cấp” và xếp vào nhóm động vật “dễ bị tổn thương”, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao ngoài tự nhiên trong trung hạn nếu các yếu tố đe dọa không được khắc phục.

Các mối đe dọa chính của báo tuyết gồm suy giảm con mồi ngoài tự nhiên do mất môi trường sống, bị con người giết chết vì ăn thịt gia súc, nạn săn bắt báo tuyết để lấy da, xương…