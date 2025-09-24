Video
Bão Ragasa gây mưa lớn ở Hong Kong

Siêu bão Ragasa tiếp tục di chuyển đến khu vực Quảng Đông ở phía nam Trung Quốc sau khi quét qua Philippines, Đài Loan, Hong Kong trong những ngày qua.
