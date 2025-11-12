Video
video cùng chuyên mục

Bão Phượng Hoàng đổ bộ gây ngập lụt ở Đài Loan

Đài Loan đã sơ tán hơn 8.300 người trước khi bão Fung wong (Phượng Hoàng) đổ bộ vào ngày 12/11.
