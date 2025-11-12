Bão Phượng Hoàng đổ bộ gây lũ lụt, Đài Loan sơ tán hơn 8.000 người

Người dân dọn dẹp nhà cửa bị ngập lụt do bão Phượng Hoàng ở Đài Loan (Ảnh: Reuters).

Mặc dù đã suy yếu, nhưng bão Phượng Hoàng vẫn mang theo lượng mưa kỷ lục cho vùng bờ biển phía đông và gây ra lũ lụt ở Đài Loan. Ở nhiều khu vực, nước thậm chí dâng cao đến tận cổ.

Các doanh nghiệp và trường học đã đóng cửa ở hầu hết các khu vực phía nam hòn đảo và đã có 51 người bị thương.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực thuộc huyện Yilan, phía đông Đài Loan. Mực nước dâng cao khi lực lượng an ninh nỗ lực cứu hộ những người bị mắc kẹt.

Hơn 1.000 ngôi nhà đã bị ngập lụt tại thị trấn cảng Suao, nơi hứng chịu lượng mưa 648mm vào ngày 11/11, mức kỷ lục trong tháng.

Bão Phượng Hoàng đổ bộ gây ngập lụt ở Đài Loan (Nguồn: AP)

"Nước tràn vào quá nhanh", ngư dân Hung Chun-yi, người đã phải dành cả đêm để dọn bùn đất trong nhà, cho biết sau khi tầng một tầng một của ngôi nhà bị ngập sâu 60cm.

"Trời mưa rất to và nhanh đến nỗi hệ thống thoát nước không thể chịu nổi”, ông Hung cho biết.

Những người dân khác cũng đang nỗ lực dọn dẹp bùn đất trong những ngôi nhà bị ngập lụt ở Suao, mặc dù mưa đã ngớt.

Sở cứu hỏa Đài Loan cho biết khoảng 8.300 người đã được di dời khỏi nhà đến những khu vực an toàn hơn, chủ yếu ở Yilan và khu vực Hualien gần đó. Tại khu vực này, gió mùa từ phía bắc kết hợp với cơn bão trái mùa đã làm tăng lượng mưa.

"Mùa hè đang kéo dài hơn và bão đến ngày càng muộn hơn", ông Huang En-hong, chuyên gia dự báo thời tiết tại Cơ quan Khí tượng Đài Loan, cho biết.

Theo ông Huang, biến đổi khí hậu có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự, nhưng cần nghiên cứu thêm để xác định xu hướng biến đổi.

Một cơn bão hồi tháng 9 đã gây ra lũ lụt khiến 18 người thiệt mạng ở Hualien.

Bão Phượng Hoàng dự kiến ​​sẽ quét qua cực nam của Đài Loan vào cuối ngày 12/11 trước khi tiến vào Thái Bình Dương. Bão đã suy yếu đáng kể sau khi tràn qua Philippines và khiến 27 người thiệt mạng.

Phượng Hoàng là cơn bão thứ 21 trong năm nay đổ bộ Philippines. Bão Phượng Hoàng đổ bộ chỉ vài ngày sau khi Philippines hứng chịu bão Kalmaegi khiến hơn 200 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích, gần 450.000 người phải trú ẩn trong các trung tâm sơ tán hoặc ở cùng người thân.