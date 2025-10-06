Video
Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc

Ngày 5/10, bão Matmo đã đổ bộ Trung Quốc, khiến hơn 151.000 người phải sơ tán. Bão Matmo được dự báo tiếp tục gây mưa lớn trong những ngày tới.
