“Bão làm tốc hết mái nhà, giờ lũ cuốn trôi cả đàn gà”

“Bão số 5 làm tốc hết mái nhà, bão số 10 làm hỏng công trình phụ. Lũ giờ lại ngập đến nóc, cuốn trôi cả đàn gà”, người phụ nữ ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh nghẹn ngào.
