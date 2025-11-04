Video
Bão Kalmaegi trút nước gây ngập nhà cửa ở Philippines, 40 người chết

Bão Kalmaegi dù đã suy yếu trước khi đổ bộ vào đất liền vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng cho Philippines.
