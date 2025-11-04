Video
Bão Kalmaegi càn quét, gây lũ lụt mất kiểm soát ở Philippines

Philippines hứng chịu hậu quả của bão Kalmaegi, gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng.
Đọc thêm : Bão Kalmaegi với gió giật 185km/h gây lũ lụt diện rộng ở Philippines