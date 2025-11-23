Video
video cùng chuyên mục

Báo hoa mai vứt bỏ con mồi chạy tháo thân khi bắt gặp sư tử

Báo hoa mai đã tha con mồi lên cây trước khi thưởng thức, nhưng mùi máu và thịt tươi của con mồi đã thu hút sự chú ý của 3 con sư tử đực đang lang thang ở gần đó.
Đọc thêm : Số phận bi thảm của linh dương non vừa chào đời