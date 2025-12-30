Video
Báo hoa mai trốn trên cây để tránh mặt voi

Đoạn video cho thấy một con báo hoa mai đã phải leo lên cây cao để tránh chạm mặt voi. Sau khi thấy con voi to lớn đã đi xa, báo mới dám leo xuống khỏi cây.
