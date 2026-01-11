Video
video cùng chuyên mục

Báo hoa mai thoát chết may mắn sau cú ngã từ trên cây cao

Một cuộc chiến căng thẳng giữa hai con báo hoa mai trên cây cao đã kết thúc khi một con hai con báo bị trượt chân và rơi xuống đất từ độ cao khoảng chừng 6m.
