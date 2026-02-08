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Báo hoa mai phục kích nhưng vẫn bị tuột mất con mồi

Báo hoa mai ẩn nấp trong bụi rậm để săn mồi. Khi thấy hai mẹ con lợn rừng đi ngang qua, báo lập tức lao ra để rượt đuổi.
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