Báo hoa mai hốt hoảng leo lên cây để trốn tê giác

Báo hoa mai là một trong những loài động vật săn mồi mạnh mẽ trên thảo nguyên châu Phi. Dĩ nhiên, báo hoa mai thua kém hoàn toàn cả về thể hình lẫn sức mạnh so với tê giác.
