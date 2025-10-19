Video
Báo hoa mai âm thầm mai phục để tóm gọn linh dương

Báo hoa mai đã âm thầm mai phục đợi linh dương tiến đến gần, sau đó lao ra tóm gọn con mồi mà không tốn quá nhiều sức rượt đuổi.
