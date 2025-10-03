Video
Báo Dân trí trao tiền ủng hộ tới các hộ dân chịu ảnh bão Bualoi tại Nghệ An

Sáng nay (3/10), đại diện báo Dân trí đã tới xã Tương Dương (Nghệ An) để hỗ trợ kịp thời tới 6 gia đình bị sập nhà hoàn toàn sau cơn bão Bualoi.
