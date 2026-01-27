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Báo Dân trí trao quà Tết Nhân ái tới 100 hộ dân vùng bão lũ tỉnh Cao Bằng

Tại chương trình Tết Nhân ái 2026, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng 100 suất quà tới các hộ dân vùng bão lũ tỉnh Cao Bằng.
Đọc thêm : Báo Dân trí trao hơi ấm Tết Nhân ái tới 100 hộ dân vùng bão lũ Cao Bằng