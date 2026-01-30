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Báo Dân trí trao quà Tết Nhân ái 2026 tới người dân Hà Tĩnh

Người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) từng chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, nay được đón nhận những phần quà ý nghĩa từ bạn đọc báo Dân trí.
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