Báo Dân trí trao 500 thẻ Bảo hiểm y tế đến học sinh khó khăn ở miền Tây

500 thẻ bảo hiểm ý tế được báo Dân trí trao tặng cho hàng trăm học sinh tại TP Cần Thơ trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.
