Báo Dân trí nhận Bằng khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Ninh

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025–2030, báo Dân trí vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
