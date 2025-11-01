Video
Báo Dân trí mang 500 túi an sinh đến với người dân vùng lũ tại Huế

Ngày 1/11, đại diện báo Dân trí đã mang 500 túi an sinh của bạn đọc đến với người dân vùng ngập lụt kéo dài tại phường Hóa Châu, thành phố Huế.
