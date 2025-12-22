Video
Báo Dân trí khẩn trương hoàn tất chuẩn bị Diễn đàn ESG Việt Nam 2025

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra chiều nay (22/12). Công tác chuẩn bị đang ở những khâu cuối cùng.
