Bão Bualoi với cấp 12 khi đổ bộ đêm 28, sáng 29/9 kèm sóng mạnh dữ dội đã "xé nát" đoạn kè biển được đầu tư hơn 40 tỷ đồng tại phường Cửa Lò, Nghệ An.