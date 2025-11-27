Video
video cùng chuyên mục

Bão bất thường đổ bộ Indonesia gây lũ lụt làm 28 người chết

Cơn bão hiếm hoi xảy ra ở khu vực eo biển Malacca gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Indonesia, khiến hàng chục người thiệt mạng.
