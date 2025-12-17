Video
Bàn thắng bị từ chối oan uổng của Bích Thùy trước Philippines

Bích Thùy làm tung lưới của Philippines, nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ bắt việt vị đầy khó hiểu ở phút 29.
