Bán tải lĩnh hậu quả vì phóng nhanh, vượt ẩu trên đoạn đường xấu

Dù đoạn đường xấu và gập ghềnh, tài xế chiếc bán tải vẫn có tình huống tăng tốc để vượt. Hậu quả, chiếc xe đã bị mất lái và lao ra khỏi đường.
