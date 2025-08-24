Video
Bán tải lấn làn vượt ẩu trên đường đèo

Bất chấp đoạn đường đèo cong và tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe bán tải vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, suýt gây ra một vụ tai nạn đối đầu với ô tô chạy ngược chiều.
