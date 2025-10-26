Video
Bán tải chuyển làn vượt ẩu, suýt gây va chạm cho xe đi cùng chiều

Tài xế chiếc xe bán tải đã có tình huống chuyển làn để vượt nhưng không quan sát, buộc xe đi cùng chiều phải đánh lái gấp để tránh va chạm.
