Video
video cùng chuyên mục

Bản nghèo xơ xác sau 2 trận lũ quét trong 7 ngày

Chỉ trong 7 ngày, 2 trận lũ ống, lũ quét xảy ra tại bản Ta Đo, xã biên giới Mường Típ (Nghệ An). Bản nghèo lại thêm điêu đứng khi thiên tai liên tiếp giáng xuống.
Đọc thêm : Bản nghèo xác xơ khi hứng 2 trận lũ trong 7 ngày